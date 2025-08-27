GRABADO el 27-08-2025

¿Quiénes deben renunciar o pedir licencia para postular en las Elecciones 2026?

Faltan menos de 8 meses para las Elecciones 2026 y autoridades y funcionarios públicos podrían aspirar a postular.



Algunos deben renunciar a sus cargos, mientras que otros tienen que solicitar licencia. En este video te explicamos quiénes son y cómo funciona este requisito.



¡SUSCRÍBETE! En JNETV te brindamos información oficial y actualizada sobre los procesos electorales a nivel nacional y la cultura democrática .



JNE: Tu fuente oficial en elecciones



Elecciones2026 JNE Peru Politica Democracia ProcesoElectoral Candidatos2026 RequisitosElectorales Transparencia Ciudadania VotoInformado Renuncias Licencias EleccionesGenerales2026 FuncionPublica Autoridades

Desde Jurado Nacional de Elecciones

EN VIVO JNE Noticias al Día, 28 de agosto de 2025.

¿Un Jurado Electoral Especial en tu región? .

¿Qué tan informados estamos los peruanos sobre los procesos electorales? .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 27 de agosto de 2025.

Estás viendo Audiencia Pública 27 de Agosto de 2025.

JNE: Vamos a recuperar la confianza del elector .

¡Nuevo episodio de Perú Electoral por JNE TV!.

JNE informa al Centro Carter sobre avances del proceso electoral 2026 .

Este 29 de agosto se instalan 22 Jurados Electorales Especiales en todo el país .

Candidatos invitados ¿pueden postular a la presidencia en las Elecciones 2026? .

Elecciones Primarias: ¿Cómo eligen los partidos a sus candidatos? .

¿Nuevo horario de votación? Conoce los cambios para el día de las elecciones .

¿Quiénes deben renunciar o pedir licencia para postular en las Elecciones 2026? .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 26 de agosto de 2025.

Cada organización política deberá presentar 263 candidatos para participar en las EG2026.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.