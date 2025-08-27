GRABADO el 27-08-2025

¡Nuevo episodio de Perú Electoral por JNE TV!

¡Nuevo episodio de Perú Electoral por JNE TV!



Más de 390 mil electores deberán renovar su DNI rumbo a las EG2026.

Desde Pión: elección con una sola lista de candidatos.

Desde Ninabamba: ¿por qué aún no tienen autoridades desde el 2022?

En Piura: orientación ciudadana sobre trámites en organizaciones políticas.

Y en nuestro bloque educativo en quechua collao: todo sobre la bicameralidad.



Un programa cultural, educativo e informativo que te conecta con lo que pasa en tu región y en todo el Perú.



¡No te lo pierdas EN VIVO por nuestras plataformas digitales!

PerúElectoral JNETV EMC2025 EG2026 TuVotoHaceLaDiferencia

Desde Jurado Nacional de Elecciones

EN VIVO JNE Noticias al Día, 28 de agosto de 2025.

¿Un Jurado Electoral Especial en tu región? .

¿Qué tan informados estamos los peruanos sobre los procesos electorales? .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 27 de agosto de 2025.

Estás viendo Audiencia Pública 27 de Agosto de 2025.

JNE: Vamos a recuperar la confianza del elector .

¡Nuevo episodio de Perú Electoral por JNE TV!.

JNE informa al Centro Carter sobre avances del proceso electoral 2026 .

Este 29 de agosto se instalan 22 Jurados Electorales Especiales en todo el país .

Candidatos invitados ¿pueden postular a la presidencia en las Elecciones 2026? .

Elecciones Primarias: ¿Cómo eligen los partidos a sus candidatos? .

¿Nuevo horario de votación? Conoce los cambios para el día de las elecciones .

¿Quiénes deben renunciar o pedir licencia para postular en las Elecciones 2026? .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 26 de agosto de 2025.

Cada organización política deberá presentar 263 candidatos para participar en las EG2026.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.