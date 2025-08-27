GRABADO el 27-08-2025

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Este 29 de agosto se instalan 22 Jurados Electorales Especiales en todo el país .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 27 de agosto de 2025.

Candidatos invitados ¿pueden postular a la presidencia en las Elecciones 2026? .

Elecciones Primarias: ¿Cómo eligen los partidos a sus candidatos? .

¿Nuevo horario de votación? Conoce los cambios para el día de las elecciones .

¿Quiénes deben renunciar o pedir licencia para postular en las Elecciones 2026? .

¡Nuevo episodio de Perú Electoral por JNE TV!.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 26 de agosto de 2025.

Cada organización política deberá presentar 263 candidatos para participar en las EG2026.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 25 de agosto de 2025.

Elecciones primarias ¿Por qué los partidos optarían por la modalidad de delegados? .

¿Cuántos candidatos presentará cada partido en las Elecciones Generales 2026? .

Conoce las novedades de las Elecciones Generales 2026 .

¿Cuándo deben renunciar las autoridades para postular en las Elecciones Generales 2026? .

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

Jurado Nacional de Elecciones

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Reincorporación de Tacna al Perú

Festividad de San Agustín del distrito de Independencia en Huaraz (Áncash)

Nacimiento del compositor Eduardo Montes Rivas

Procesión de la Bandera en la ciudad de Tacna

Nacimiento del compositor Augusto Rojas Llerena

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

