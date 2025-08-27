GRABADO el 27-08-2025

Estás viendo Audiencia Pública 27 de Agosto de 2025

Estás viendo Audiencia Pública 27 de Agosto de 2025

https://cej.jne.gob.pe/Audiencias/VerDetalle

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Este 29 de agosto se instalan 22 Jurados Electorales Especiales en todo el país .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 27 de agosto de 2025.

Candidatos invitados ¿pueden postular a la presidencia en las Elecciones 2026? .

Elecciones Primarias: ¿Cómo eligen los partidos a sus candidatos? .

Estás viendo Audiencia Pública 27 de Agosto de 2025.

¿Nuevo horario de votación? Conoce los cambios para el día de las elecciones .

¿Quiénes deben renunciar o pedir licencia para postular en las Elecciones 2026? .

¡Nuevo episodio de Perú Electoral por JNE TV!.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 26 de agosto de 2025.

Cada organización política deberá presentar 263 candidatos para participar en las EG2026.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 25 de agosto de 2025.

Elecciones primarias ¿Por qué los partidos optarían por la modalidad de delegados? .

¿Cuántos candidatos presentará cada partido en las Elecciones Generales 2026? .

Conoce las novedades de las Elecciones Generales 2026 .

¿Cuándo deben renunciar las autoridades para postular en las Elecciones Generales 2026? .

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.