GRABADO el 12-06-2025

¿Qué es el movimiento 'No Kings' que convoca protestas para el 14 de junio? El Comercio

El 14 de junio de 2025, más de 1 800 manifestaciones No Kings se llevarán a cabo en EE.UU., bajo el lema Un día de desafío. Organizadas por el movimiento 50501 (50 protestas, 50 estados, 1 movimiento), estas protestas se dirigen contra lo que consideran un espectáculo autoritario, coincidiendo con el desfile militar en Washington por el 250.º aniversario del ejército y el 79.º cumpleaños de DonaldTrump.



El desfile militar en la capital promete mostrar tanques, aviones y tropas federales en un evento estimado entre 25 y 45 millones de dólares, lo que ha generado críticas de que la militarización de la celebración coincide con el cumpleaños presidencial y enfurece a los sectores críticos.



Las protestas No Kings, organizadas como respuesta a lo que consideran una glorificación autoritaria, rechazan esa demostración de poder. La narrativa se centra en defender la democracia frente a un espectáculo autoritario, con pancartas que proclaman Estados Unidos no tiene reyes y ubicaciones estratégicas alejadas del desfile en DC .



noticiashoy breakingnews internacional eeuu noKings 50501 Trump desfilemilitar protestas



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

Irán lanza cientos de misiles contra Israel en represalia Comercio.

Estados Unidos: protestas "No Kings" contra desfile militar de Trump.

Imágenes del ataque de Irán contra Israel en "venganza" por ataque de Teherán El Comercio.

¿Cuáles serán las consecuencias del ataque de Israel a Irán?¿Iniciará la guerra? El Comercio.

Israel Ataca Irán: ¿Qué Sigue? .

Premier Arana plantea retiro del Perú del Sistema Interamericano de DD.HH. Mirada de fondo.

¿EE.UU. aprobó el ataque de Israel contra Irán?¿Por qué Trump está feliz? El Comercio.

EN VIVO: Pleno del Congreso debate el voto de confianza solicitado por Premier Eduardo Arana.

URGENTE: Israel bombardea instalaciones nucleares en Irán esta madrugada El Comercio.

Trump prepara pomposo desfile por el 250º aniversario del ejército y su cumpleaños El Comercio.

¿Qué es el movimiento 'No Kings' que convoca protestas para el 14 de junio? El Comercio.

Los culpables escondidos de la debacle de la selección peruana Fleischman en línea.

Irán amenaza con atacar bases militares de EE.UU. en Medio Oriente El Comercio.

Mario Cabani exige a Dina Boluarte cesar hostigamiento en su contra tras cirugías Mirada de Fondo.

Avión de Air India se estrella con 242 pasajeros a bordo poco después de despegar El Comercio.

Además hoy día 13 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.