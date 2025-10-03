GRABADO el 03-10-2025

Mininter: Rondas vecinales mixtas de Plan Perú Seguro se incrementan

El viceministro de Seguridad Pública, Luis Fernando Reátegui Lazarte, explica los ejes principales del Plan Perú Seguro, la estrategia del Ministerio del Interior destinada a prevenir la inseguridad ciudadana. Entre estas destacan el incremento de la conformación de rondas vecinales mixtas integradas por pobladores, municipios y la PNP, en la lucha contra la delincuencia.





Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

X https://x.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina

Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina

Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Mincetur: ¿Planificas un viaje de promoción escolar?.

¡La incidencia delictiva de robos y hurtos en varios distritos de Lima se ha reducido!.

Mininter: Rondas vecinales mixtas de Plan Perú Seguro se incrementan.

Castillo de Jesús María: Hallan la primera vivienda de su periodo Inicial.

Andina en Regiones: incautan más de 100 celulares de dudosa procedencia en Trujillo.

30 del nuevo retiro de AFP puede ser embargado por deudas alimentarias.

X CILE Arequipa: Entrevista al director del Instituto Cervantes de España.

X CILE Arequipa: Entrevista al director del Instituto Cervantes de España.

Normas Legales : Declaran vacantes para ascenso del personal de las Fuerzas Armadas.

MINCETUR: Viajes de promoción escolar más seguros para estudiantes y familias.

Las 5 del día: declaran 244 distritos en alerta por peligro de deslizamientos y huaycos.

Mininter impulsa Plan Perú Seguro contra la inseguridad ciudadana.

Pepe Torres, la leyenda viva de la guitarra en el Perú.

Paro de transportistas: Panorama de la medida adoptada en Lima y Callao.

¡Procuradores públicos deben denunciar a mafias que extorsionan a transportistas!.

Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.