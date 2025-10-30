GRABADO el 30-10-2025

¡No se rinde! Keiko Fujimori se lanza por cuarta vez a la presidencia

Tras conocerse la noticia que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, volverá a postular a la presidencia por cuarta vez en las elecciones generales del 2026, pero esta vez, la hija de Alberto Fujimori ha convocado a los mejores hombres para llegar por primera ocasión a Palacio de Gobierno.



¿QUIÉNES LA ACOMPAÑARÁN EN SU PLANCHA PRESIDENCIAL?



De acuerdo a la información compartida por Perú21, Fujimori Higuchi buscará llegar al Gobierno el próximo año con Luis Galarreta como primer vicepresidente. El actual parlamentario andino acompañará por segunda oportunidad a Keiko.



En 2021, la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular era integrada por Patricia Juárez, actual integrante del Congreso, sin embargo, la lideresa del partido estaría confiando en esta oportunidad por el vocero de la militancia, Miguel Torres.



Cabe mencionar que, todas las especulaciones terminarán el jueves 30 de octubre en la ciudad de Trujillo, región donde la agrupación naranja realizará una conferencia de prensa en el local de campaña.

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 30 DE FEBRERO DEL 2025.

Keiko Fujimori llegó a Trujillo para anunciar su candidatura a las elecciones 2026.

Vladimiro Montesinos permanecerá en prisión hasta el 2032.

Susy Díaz anuncia que no postulará al Congreso en 2026.

Alcalde de Pataz denuncia ser víctima de extorsión: criminales le exigen un pago de S/100 mil.

Denuncian que vendedor de pasteles fue agredido por fiscalizadores de Miraflores.

La Victoria: combi se incendia en plena avenida Canadá y queda reducida a cenizas.

¡Atención autoridades! Ofrecen chips telefónicos activados en redes sociales.

Lluvia de precandidatos rumbo a las elecciones generales de 2026.

Carlos Bruce revela que esposo de María Acuña amenazó a trabajadores de Surco con arma blanca.

¡No se rinde! Keiko Fujimori se lanza por cuarta vez a la presidencia.

Asaltan a clientes de barbería y les exigen claves de banco.

Caen presuntos autores de ataque a gimnasio en SMP.

Capturan a presunto extorsionador de empresa Las Flores en SJL.

Extorsionadores atacan con explosivo un centro médico en Trujillo.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.