GRABADO el 30-10-2025

Susy Díaz anuncia que no postulará al Congreso en 2026

A través de sus redes sociales, la exvedette Susy Díaz, anunció su decisión de no aceptar la invitación del partido político Somos Perú, para que se reincorpore a la política peruana postulando a la Cámara de Diputados en las Elecciones 2026.



Mediante un video en su cuenta de TikTok, la intérprete de "mueve la cabeza o se pone tiesa" agradeció a Patricia Li, presidenta del partido del Corazón por la propuesta y explicó que su decisión se debe a "temas personales".



"Quiero agradecer a la presidenta Patty Li del partido Somos Perú por la invitación de regresar a la política pero, con mucha pena, no voy a poder por temas personales ... espero que me entiendan y comprendan", señaló.



2



SU ETAPA EN EL CONGRESO



Cabe precisar que Susy Díaz fue congresista entre 1995 y 2000. Durante su etapa parlamentaria, Díaz presentó 120 proyectos de ley, de los cuales 34 fueron aprobados, algunos incluso en materia económica.

Desde 24 Horas

