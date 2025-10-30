GRABADO el 30-10-2025

Keiko Fujimori llegó a Trujillo para anunciar su candidatura a las elecciones 2026

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, arribó esta tarde a la ciudad de Trujillo, donde anunciará oficialmente su candidatura a las elecciones generales de 2026. Esta será la cuarta vez consecutiva que la política intentará llegar a Palacio de Gobierno.



Fujimori llegó acompañada de una comitiva de Fuerza Popular, entre ellos el primer precandidato a la vicepresidencia, Luis Galarreta. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de Miguel Ángel Torres, quien fue anunciado como segundo precandidato a la vicepresidencia.



Cabe precisar que esta es la única fórmula presidencial presentada por Fuerza Popular para los comicios de abril de 2026, lo que confirma que Keiko Fujimori será la única candidata del partido naranja.



FUJIMORI BUSCA CONSOLIDAR SU RESPALDO EN EL NORTE DEL PAÍS



La lideresa del fujimorismo intentará por cuarta vez consecutiva alcanzar la presidencia, tras sus derrotas en 2011, 2016 y 2021. Trujillo fue elegida como punto de partida de su nueva postulación, ya que es una de las regiones donde Fujimori mantiene un amplio respaldo.



En las últimas elecciones, las regiones del norte como Trujillo y Piura han sido claves para que la lideresa de Fuerza Popular logre avanzar a la segunda vuelta en tres procesos electorales consecutivos.





