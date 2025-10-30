GRABADO el 30-10-2025

Alcalde de Pataz denuncia ser víctima de extorsión: criminales le exigen un pago de S/100 mil

Al parecer las medidas para luchar contra la inseguridad ciudadana por parte del Gobierno de José Jerí no estarían dando resultados. El alcalde de Pataz, Aldo Mariños, denunció que se ha convertido en víctima de los extorsionadores.



La autoridad regional reveló que recibe mensaje por parte de los criminales, quienes le exigen un pago de S/100 mil con el propósito de no atentar contra su integridad, ni la de sus seres más queridos.



"Los que te hablamos, estamos dando la hora en Pataz. Nosotros queremos una colaboración de 100 mil soles por parte tuya y de tu familia. En nosotros está la posibilidad de hacerte unos atentados a tus hijos y mujer. Tu casa está en todo mi radar", se lee en el mensaje enviado a Mariños.



¿QUIÉNES ESTARÍAN DETRÁS DE LAS AMENAZAS?



De acuerdo al propio alcalde de Pataz, las amenazas estarían siendo realizadas por organizaciones criminales que tienen en zozobra a la población de La Libertad. Asimismo, Aldo Mariños no descartó que políticos estén detrás de estos hechos.



"Sospecho de las bandas criminales y también de algunos políticos que quieren verme sepultado. Igual soy un hombre de Dios, y no hay forma de que me callen. No tengo temor a nada. Trato de cuidarme con un chaleco antibalas que me costó S/1800", comentó.





Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 30 DE FEBRERO DEL 2025.

