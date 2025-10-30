24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 30 DE FEBRERO DEL 2025
24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 30 DE FEBRERO DEL 2025.
Keiko Fujimori llegó a Trujillo para anunciar su candidatura a las elecciones 2026.
Vladimiro Montesinos permanecerá en prisión hasta el 2032.
Susy Díaz anuncia que no postulará al Congreso en 2026.
Alcalde de Pataz denuncia ser víctima de extorsión: criminales le exigen un pago de S/100 mil.
Denuncian que vendedor de pasteles fue agredido por fiscalizadores de Miraflores.
La Victoria: combi se incendia en plena avenida Canadá y queda reducida a cenizas.
¡Atención autoridades! Ofrecen chips telefónicos activados en redes sociales.
Lluvia de precandidatos rumbo a las elecciones generales de 2026.
Carlos Bruce revela que esposo de María Acuña amenazó a trabajadores de Surco con arma blanca.
¡No se rinde! Keiko Fujimori se lanza por cuarta vez a la presidencia.
Asaltan a clientes de barbería y les exigen claves de banco.
Caen presuntos autores de ataque a gimnasio en SMP.
Capturan a presunto extorsionador de empresa Las Flores en SJL.
Extorsionadores atacan con explosivo un centro médico en Trujillo.
Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.
