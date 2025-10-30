GRABADO el 30-10-2025

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 30 DE FEBRERO DEL 2025

ATENCIÓN Ya estamos EnVivo en 24HorasMediodía bajo la conducción de PaolaMoreno

Todos los detalles EN VIVO por PanamericanaTelevisión PanamericanaNoticias

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 30 DE FEBRERO DEL 2025.

Keiko Fujimori llegó a Trujillo para anunciar su candidatura a las elecciones 2026.

Vladimiro Montesinos permanecerá en prisión hasta el 2032.

Susy Díaz anuncia que no postulará al Congreso en 2026.

Alcalde de Pataz denuncia ser víctima de extorsión: criminales le exigen un pago de S/100 mil.

Denuncian que vendedor de pasteles fue agredido por fiscalizadores de Miraflores.

La Victoria: combi se incendia en plena avenida Canadá y queda reducida a cenizas.

¡Atención autoridades! Ofrecen chips telefónicos activados en redes sociales.

Lluvia de precandidatos rumbo a las elecciones generales de 2026.

Carlos Bruce revela que esposo de María Acuña amenazó a trabajadores de Surco con arma blanca.

¡No se rinde! Keiko Fujimori se lanza por cuarta vez a la presidencia.

Asaltan a clientes de barbería y les exigen claves de banco.

Caen presuntos autores de ataque a gimnasio en SMP.

Capturan a presunto extorsionador de empresa Las Flores en SJL.

Extorsionadores atacan con explosivo un centro médico en Trujillo.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 30 DE FEBRERO DEL 2025

video

Keiko Fujimori llegó a Trujillo para anunciar su candidatura a las elecciones 2026

video

Vladimiro Montesinos permanecerá en prisión hasta el 2032

video

Susy Díaz anuncia que no postulará al Congreso en 2026

video

Alcalde de Pataz denuncia ser víctima de extorsión: criminales le exigen un pago de S/100 mil

video

Denuncian que vendedor de pasteles fue agredido por fiscalizadores de Miraflores

video

La Victoria: combi se incendia en plena avenida Canadá y queda reducida a cenizas

video

¡Atención autoridades! Ofrecen chips telefónicos activados en redes sociales

video

Lluvia de precandidatos rumbo a las elecciones generales de 2026

video

Carlos Bruce revela que esposo de María Acuña amenazó a trabajadores de Surco con arma blanca

video

¡No se rinde! Keiko Fujimori se lanza por cuarta vez a la presidencia

video

Asaltan a clientes de barbería y les exigen claves de banco

video

Caen presuntos autores de ataque a gimnasio en SMP

video

Capturan a presunto extorsionador de empresa Las Flores en SJL

video

Extorsionadores atacan con explosivo un centro médico en Trujillo

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Día Mundial del Ahorro

Día Mundial del Ahorro

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 31 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo