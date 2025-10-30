GRABADO el 30-10-2025

Extorsionadores atacan con explosivo un centro médico en Trujillo

Un nuevo atentado con explosivos remeció el distrito de El Porvenir, en Trujillo, luego de que desconocidos detonaran un artefacto en una clínica de la cadena Icamay. La explosión destruyó parte de la fachada del establecimiento y causó severos daños en las instalaciones, dejando a decenas de pacientes sin atención médica. La violencia del estallido fue tal que incluso una gruta de piedra con una imagen religiosa quedó completamente dañada.



El ataque se habría perpetrado durante la madrugada, según informaron las autoridades locales, y forma parte de una preocupante serie de atentados registrados en la región La Libertad. Lo más alarmante es que el establecimiento afectado contaba con los denominados stickers de seguridad de la organización criminal La Cruz Verde de los Pulpos, por los cuales los empresarios pagan sumas de dinero con la esperanza de evitar ataques. Sin embargo, ni siquiera eso ha sido garantía frente al accionar de los grupos delincuenciales.



Trujillo bajo fuego: el crimen organizado desafía a las autoridades



Vecinos y pacientes expresaron su indignación ante la inseguridad que domina la ciudad. Algunos de ellos, que habían viajado horas desde provincias cercanas para recibir atención, se encontraron con un panorama desolador. Ya no se puede ni ir al hospital tranquilo, lamentó uno de los afectados. La sensación de desamparo es generalizada, mientras los negocios y centros médicos se ven obligados a cerrar o pagar cupos para seguir operando.



Pese a la reciente inversión en patrulleros y drones anunciada por el gobierno regional de La Libertad por un monto superior a los 100 millones de soles, los ciudadanos continúan reclamando resultados concretos. Este nuevo dinamitazo evidencia que los operativos policiales no han logrado contener la expansión de las mafias extorsionadoras, que imponen su poder con violencia cada vez más indiscriminada.

