GRABADO el 08-09-2025

HUMILLACIÓN INTERNACIONAL ONU le canta sus verdades a Santivañez y a Dina: No son propietarios"

FUERTE Y CLARO El Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, consideró que la Ley de Amnistía aprobada en Perú representa un verdadero retroceso para la justicia y la verdad. En pleno Consejo de Derechos Humanos, también refutó la insistencia de la presidenta Dina Boluarte sobre soberanía con esta frase tajante: No son los propietarios de sus pueblos. Türk instó al Estado peruano y a otros a respetar los acuerdos internacionales firmados.



El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, tuvo que escuchar estas críticas mientras participaba junto a una delegación en el 60.º período de sesiones del Consejo, en Ginebra.



Su presencia fue posible gracias a un permiso especial otorgado por el Poder Judicial, que levantó temporalmente el impedimento de salida que pesaba sobre él desde hace 18 meses en medio de una investigación por presunto tráfico de influencias. Esta autorización fue respaldada por una resolución suprema firmada por la presidenta Boluarte y el primer ministro, Eduardo Arana.



La agenda de Santiváñez incluye reuniones bilaterales con la Presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja y con autoridades del Alto Comisionado de DD.HH., además de su intervención en el debate general sobre el informe del organismo y el diálogo con el Relator Especial sobre justicia transicional.



Desde El Búho pe

Además hoy día 11 de Setiembre

