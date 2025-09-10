GRABADO el 10-09-2025

ESCÁNDALO INTERNACIONAL Periodistas mexicanos se burlan del congreso peruano por Claudia Sheinbaum

DESATÓ CARCAJADAS EN MEDIO TELEVISIVO Periodistas mexicanos soltaron risas y comentarios sarcásticos sobre el Congreso peruano tras su decisión de declarar persona no grata a Claudia Sheinbaum. La medida fue una respuesta a los comentarios de la presidenta electa de México, quien expresó apoyo al destituido expresidente Pedro Castillo y criticó su salida del poder.



Desde El Búho pe

ESCÁNDALO INTERNACIONAL Periodistas mexicanos se burlan del congreso peruano por Claudia Sheinbaum.

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

