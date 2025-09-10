GRABADO el 10-09-2025

Ayacucho: Fenatep anuncia vigilancia a Boluarte por promulgación de ley de pensiones

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) en Ayacucho anunció que se mantendrá en vigilancia permanente a la presidenta Dina Boluarte, tras la aprobación en el Congreso de la ley que eleva las pensiones del magisterio al nivel de la primera escala. La norma beneficiaría a más de 23 mil docentes de la región, entre activos, cesantes y jubilados.

Alejandro José Manay Pillaca, secretario general del SUTE Regional Ayacucho base de la Fenatep, señaló que el magisterio no permitirá que la autógrafa sea observada. Si el gobierno de Boluarte no quiere promulgarlo, ahí va a estar el magisterio, ahí va a estar nuestra organización sindical para que podamos hacer que esto se respete, declaró a Jornada.

El dirigente remarcó que el reclamo se sustenta en una demanda histórica. Lo que el clamor del magisterio es pensiones justas, pensiones dignas, y esta ley felizmente se encamina en ese sentido, indicó. También recordó que la norma aún requiere promulgación, reglamentación y financiamiento, por lo que llamó a las autoridades a asumir el compromiso con el sector educativo.

Desde Ayacucho, la Fenatep envió un reconocimiento especial al sindicato de maestros cesantes y jubilados que impulsó las movilizaciones para lograr la aprobación de la ley. No es posible tener en esta situación de postergación a miles de maestros. Exhortamos a que esta autógrafa sea promulgada de inmediato, concluyó Manay.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

Desde El Búho pe

