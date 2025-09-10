GRABADO el 10-09-2025

JUGANDO CON FUEGO Dina Boluarte dispara contra el fujimorismo: Yo no pago fajos de billetes"

SINTIÓ EL EMPODERAMIENTO Dina Boluarte recibió el respaldo de la Asociación de Alcaldesas del Perú y no dudó en burlarse de las críticas en su contra, incluso de las encuestas. Sin medirse, la mandataria afirmó que no necesita pagar fajos de billetes a medios de comunicación, como cierto presidente lo hacía a través de la salita del SIN. Su clara alusión al fujimorismo no la detuvo para asegurar que su gestión es el primer gobierno que ha trabajado sin robar ni un sol, que tiene las manos limpias y que está bañada en manteca para que toda crítica le resbale.



Sin embargo, la presidenta olvida que precisamente el fujimorismo es la bancada que más la ha protegido desde que asumió el cargo y que le ha permitido mantenerse en el poder pese a los múltiples intentos de vacancia.





Desde El Búho pe

Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.

