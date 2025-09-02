GRABADO el 02-09-2025

Fallo Conmebol : cuartos de final Copa Sudamericana y el rival de Alianza Lima

ENVIVO: Expectativa por el pronunciamiento final de la Conmebol, luego de la reunión en la que dieron sus descargos Independiente y U de Chile, tras los problemas en las tribunas que desataron actos vandálicos. La Conmebol debe dar a conocer quién es el próximo rival de Alianza Lima para cuartos de final en Copa Libertadores o quizás el acceso directo de Alianza a semifinales, que sería otra de las alternativas también. Comenta el abogado Jhony Baldovino, asesor legal de temas deportivos.



