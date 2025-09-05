GRABADO el 05-09-2025

¡Con tecnología! Sucamec refuerza el control para frenar tráfico de armas

La Sucamec lanzó una aplicación móvil actualmente en fase de marcha blanca para reforzar el control del transporte de armas y explosivos en el país. La herramienta permite a los inspectores o fiscalizadores, monitorear en tiempo real el traslado de estos materiales, incluso en zonas críticas como la provincia de Pataz, donde se ha detectado el desvío de explosivos hacia la minería ilegal. En este vídeo nos da detalles, Orlando Mendieta, director de Control y Fiscalización de la SUCAMEC.

armasdefuego mineríailegal pataz







