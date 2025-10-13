GRABADO el 13-10-2025

Noticias 13 de octubre: HISTÓRICA LIBERACIÓN DE REHENES TRAS ACUERDO DE PAZ Noticiero

Hamás liberó a los últimos 20 rehenes israelíes vivos tras más de dos años de cautiverio. Entre ellos, jóvenes soldados y civiles secuestrados en festivales y hogares. La noticia provocó celebraciones en Tel Aviv, donde miles recibieron a los liberados.



En paralelo, Israel liberó a 154 prisioneros palestinos, que llegaron al norte de Egipto y fueron trasladados a un centro médico antes de continuar su posible viaje. Esta medida forma parte del acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos, que incluye la futura entrega de los cuerpos de 28 rehenes fallecidos.



El presidente Donald Trump habló ante la Knéset tras reunirse con los familiares de los rehenes y aseguró que EE. UU. apoyará la reconstrucción de Gaza, instando a sus habitantes a centrarse en restaurar la estabilidad y el desarrollo económico. Trump también copresidirá la Cumbre para la Paz en Egipto junto a líderes internacionales.



En otras noticias, Maduro atacó a María Corina Machado tras su Nobel de la Paz 2025, y Trump evalúa pedir a Putin el fin de la guerra en Ucrania, advirtiendo que podría enviar misiles Tomahawk a Kiev si Rusia no cede. En México, las lluvias dejaron 64 muertos y miles de damnificados, con Sheinbaum prometiendo apoyo inmediato.



Rehenes israelíes regresan a casa

Acuerdo de cese al fuego en Gaza

Palestinos liberados llegan a Egipto

Trump apoya reconstrucción de Gaza

Maduro ataca a María Corina

Trump exige a Putin fin de guerra

Misiles Tomahawk podrían ser enviados

Lluvias intensas dejan varios muertos

Damnificados reciben ayuda inmediata

Cumbre de paz reúne líderes

Israel y Hamás acuerdan alto



RehenesIsrael Israel Gaza Trump Reconstrucción Egipto Hamás Maduro VenezuelaLibre BenjaminNetanyahu MaríaCorinaMachado Putin Ucrania Tomahawk México Inundaciones



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

TERROR FUERA DE VENEZUELA: BALEAN A DOS OPOSITORES EN COLOMBIA RADAR24.

Noticias 14 de octubre: MADURO ACUSADO DE ATENTADO CONTRA ACTIVISTAS Noticiero.

CHINA FIRME ANTE TRUMP: Xi Jinping impone tarifas portuarias a buques de EE.UU. Gestión.

Cientos de presos palestinos emocionaodos al volver a su tierra tras acuerdo con Israel Gestión.

Noticias 13 de octubre: TRUMP Y LIDERES MUNDIALES FIRMAN ACUERDO DE PAZ EN GAZA Noticiero.

Así se vivió la histórica LIBERACIÓN DE REHENES tras el fin de la guerra IsraelHamás Gestión.

El momento en el que TRUMP FIRMÓ el acuerdo para el FIN DE LA GUERRA en GAZA Gestión.

MADURO CIERRA EMBAJADA EN NORUEGA TRAS NOBEL A MARÍA CORINA MACHADO RADAR24.

EN VIVO DESDE EGIPTO ISRAEL Y HAMÁS FIRMAN LA PAZ Y LIBERAN REHENES Gestión.

Noticias 13 de octubre: HISTÓRICA LIBERACIÓN DE REHENES TRAS ACUERDO DE PAZ Noticiero.

Noticias 12 de octubre: NETANYAHU LISTO PARA RECIBIR A REHENES ISRAELÍES Noticiero.

EE.UU. AVANZA FASE 2 CONTRA CÁRTEL DE LOS SOLES EN VENEZUELA I radarclips.

TRUMP impone ARANCEL del 100 a CHINA y amenaza con cancelar reunión con XI JINPING Gestión.

Noticias 11 de octubre: TRUMP HABLA CON MACHADO TRAS EL NOBEL DE LA PAZ Noticiero.

El POLÉMICO HISTORIAL de JOSÉ JERÍ: el nuevo presidente del PERÚ Gestión.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.