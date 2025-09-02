GRABADO el 02-09-2025

Áncash: joven se perdió en medio del circuito turístico de Las 4 lagunas

Congreso: Ernesto Bustamante presentará moción para declarar persona no grata a Claudia Sheinbaum.

Congreso: Kelly Portalatino y Norma Yarrow tuvieron fuerte cruce de palabras.

Julio Demartini: cuestionado ex titular del Midis retorna al Poder Ejecutivo como asesor de la PCM.

Elecciones 2026: cédula será de 44 centímetros de alto por 42 de ancho.

Trujillo: aniversario vecinal termina en batalla campal en Santa Rosa de Montserrate.

Chiclayo: Colegio San José homenajea al secretario del Papa León XIV.

Trujillo: sujeto estrella su auto contra árbol y poste finalmente termina huyendo del lugar.

Tumbes: Ballena muerta es hallada en playa y causa un mal olor en el entorno.

Minería ilegal en Pataz mueve más de 9 millones de soles diarios en oro.

Elecciones 2026: peruanos elegirán entre 39 candidatos el próximo presidente.

Julio Rodríguez sobre Alejandro Toledo en caso Ecoteva: Le darán una condena de 16 años.

Desde hace más de una década: complejo deportivo San Genaro de Chorrillos luce abandonado.

Cusco: policía muere tras enfrentamiento con delincuentes que robaron 25 mil soles.

Además hoy día 02 de Setiembre en el calendario del Perú.

