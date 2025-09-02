GRABADO el 02-09-2025

Áncash: joven se perdió en medio del circuito turístico de Las 4 lagunas

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MARTES 2 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Congreso: Ernesto Bustamante presentará moción para declarar persona no grata a Claudia Sheinbaum.

Congreso: Kelly Portalatino y Norma Yarrow tuvieron fuerte cruce de palabras.

Julio Demartini: cuestionado ex titular del Midis retorna al Poder Ejecutivo como asesor de la PCM.

Elecciones 2026: cédula será de 44 centímetros de alto por 42 de ancho.

Trujillo: aniversario vecinal termina en batalla campal en Santa Rosa de Montserrate.

Chiclayo: Colegio San José homenajea al secretario del Papa León XIV.

Trujillo: sujeto estrella su auto contra árbol y poste finalmente termina huyendo del lugar.

Tumbes: Ballena muerta es hallada en playa y causa un mal olor en el entorno.

Áncash: joven se perdió en medio del circuito turístico de Las 4 lagunas.

Minería ilegal en Pataz mueve más de 9 millones de soles diarios en oro.

Elecciones 2026: peruanos elegirán entre 39 candidatos el próximo presidente.

Julio Rodríguez sobre Alejandro Toledo en caso Ecoteva: Le darán una condena de 16 años.

Desde hace más de una década: complejo deportivo San Genaro de Chorrillos luce abandonado.

Cusco: policía muere tras enfrentamiento con delincuentes que robaron 25 mil soles.

Además hoy día 02 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del músico nacional José «Pepe» Torres

Nacimiento del músico nacional José «Pepe» Torres

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

Día del Neurólogo Peruano

Día del Neurólogo Peruano

Fin de la Segunda Guerra Mundial

Fin de la Segunda Guerra Mundial

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

