24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 12 DE SETIEMBRE DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 11 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Peruanos priorizan la compra de departamentos frente al alquiler.

Tren Lima-Chosica: MTC y Municipalidad de Lima enfrentados por informe sobre operatividad.

Paredes Castro sobre frase de Dina Boluarte: "Expresa cinismo y hiere la investidura presidencial".

¡Impactante! Camioneta fuera de control casi arrolla a conductor y pasajero de mototaxi en Jicamarca.

VES: mototaxista y chofer de volquete se enfrentan tras choque.

Dina Boluarte responde a críticas: Me baño en manteca, así que me llega lo que digan.

Congreso aprueba reforma que eleva penas por sicariato hasta cadena perpetua.

Inauguran estatua de Alberto Fujimori en Campo Fe de Huachipa en aniversario de su fallecimiento.

Familiares de heridos relatan momentos de terror en accidente de Vía de Evitamiento.

Denuncian que clínica Montefiori no quería atender a heridos de accidente en Vía Evitamiento.

ATU anuncia drásticas sanciones contra empresa Real Star y chofer tras accidente en Vía Evitamiento.

ATU señala que accidente en Vía Evitamiento habría ocurrido por distracción o somnolencia del chofer.

Caen presuntos asesinos del diplomático de Indonesia: arma homicida estaría vinculada a un policía.

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Historieta Peruana

Día de la Historieta Peruana

Captura del terrorista Abimael Guzmán

Captura del terrorista Abimael Guzmán

