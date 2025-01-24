GRABADO el 11-09-2025

Peruanos priorizan la compra de departamentos frente al alquiler.

Tren Lima-Chosica: MTC y Municipalidad de Lima enfrentados por informe sobre operatividad.

Paredes Castro sobre frase de Dina Boluarte: "Expresa cinismo y hiere la investidura presidencial".

¡Impactante! Camioneta fuera de control casi arrolla a conductor y pasajero de mototaxi en Jicamarca.

VES: mototaxista y chofer de volquete se enfrentan tras choque.

Dina Boluarte responde a críticas: Me baño en manteca, así que me llega lo que digan.

Congreso aprueba reforma que eleva penas por sicariato hasta cadena perpetua.

Inauguran estatua de Alberto Fujimori en Campo Fe de Huachipa en aniversario de su fallecimiento.

Familiares de heridos relatan momentos de terror en accidente de Vía de Evitamiento.

Denuncian que clínica Montefiori no quería atender a heridos de accidente en Vía Evitamiento.

ATU anuncia drásticas sanciones contra empresa Real Star y chofer tras accidente en Vía Evitamiento.

ATU señala que accidente en Vía Evitamiento habría ocurrido por distracción o somnolencia del chofer.

Caen presuntos asesinos del diplomático de Indonesia: arma homicida estaría vinculada a un policía.

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

