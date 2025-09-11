GRABADO el 11-09-2025

Familiares de heridos relatan momentos de terror en accidente de Vía de Evitamiento

Un trágico accidente de tránsito registrado esta mañana en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Santa Anita (Ate), dejó como saldo dos personas fallecidas y al menos nueve heridas. Los pasajeros del bus de transporte público de la empresa Real Star, que impactó violentamente contra una baranda metálica, vivieron momentos de terror al quedar atrapados entre los fierros retorcidos.



TESTIMONIOS



Entre los afectados se encuentra una mujer que permanece en estado grave. Su esposo relató que fue uno de los primeros en llegar a la escena y ayudó tanto a su pareja como a otros heridos.



El hombre denunció que la ambulancia tardó en llegar y que, pese a la emergencia, el hospital al que trasladaron a los afectados inicialmente se negó a atenderlos. Mi esposa tiene golpes internos y fracturas. Su estado es delicado, contó angustiado.



Otro de los heridos es Emerson Vergara Marín, un joven de 18 años que sufrió una fractura expuesta. Según su tía, hasta el momento no ha sido operado porque el hospital no cuenta con camas disponibles. No lo van a operar hoy ni mañana, quiero justicia, declaró indignada.





Ingresa a http://ptv.pe/453305 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 11/09/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 12 DE SETIEMBRE DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 11 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Peruanos priorizan la compra de departamentos frente al alquiler.

Tren Lima-Chosica: MTC y Municipalidad de Lima enfrentados por informe sobre operatividad.

Paredes Castro sobre frase de Dina Boluarte: "Expresa cinismo y hiere la investidura presidencial".

¡Impactante! Camioneta fuera de control casi arrolla a conductor y pasajero de mototaxi en Jicamarca.

VES: mototaxista y chofer de volquete se enfrentan tras choque.

Dina Boluarte responde a críticas: Me baño en manteca, así que me llega lo que digan.

Congreso aprueba reforma que eleva penas por sicariato hasta cadena perpetua.

Inauguran estatua de Alberto Fujimori en Campo Fe de Huachipa en aniversario de su fallecimiento.

Familiares de heridos relatan momentos de terror en accidente de Vía de Evitamiento.

Denuncian que clínica Montefiori no quería atender a heridos de accidente en Vía Evitamiento.

ATU anuncia drásticas sanciones contra empresa Real Star y chofer tras accidente en Vía Evitamiento.

ATU señala que accidente en Vía Evitamiento habría ocurrido por distracción o somnolencia del chofer.

Caen presuntos asesinos del diplomático de Indonesia: arma homicida estaría vinculada a un policía.

Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.