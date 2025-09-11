GRABADO el 11-09-2025

Dina Boluarte responde a críticas: Me baño en manteca, así que me llega lo que digan

Una vez más, la presidenta de la República, Dina Boluarte, lanzó duras críticas contra la prensa y las encuestadoras durante un evento en Palacio de Gobierno con la Asociación de Alcaldesas del Perú. En su discurso, la mandataria aseguró que no le afectan las críticas a su gestión.



A mí que me sigan diciendo todo lo que me quieran decir, yo ya aprendí, me han dicho que me tengo que bañar en aceite, no, me baño en manteca, que tiene grosor, así que me llega, nada de lo que puedan decir porque sé que mi corazón y en mis manos limpias está la fortaleza de este gobierno, expresó Boluarte.



ARREMETE CONTRA LAS ENCUESTADORAS



Asimismo, Boluarte aprovechó para rechazar los resultados de las encuestas que reflejan un fuerte rechazo ciudadano hacia su gobierno, el cual llegó al 96 de desaprobación el mes pasado. No necesitamos que estas encuestadoras que dicen que Dina Boluarte tiene 0000 por ciento, ya no sé cuántos ceros, cada vez que voy al Perú profundo y aquí mismo en Lima, el cariño de las personas me dice siga adelante presidenta, no les hagas caso, esa es la mejor encuesta, aseguró.



No es la primera vez que la mandataria confronta a la prensa y a las encuestadoras. En distintas ocasiones, ha calificado a las investigaciones periodísticas como terrorismo de imagen, ha comparado reportajes sobre el cofre presidencial y Vladimir Cerrón con películas de terror y, frente a encuestas que le atribuían apenas un 3 de aprobación, respondió: Pónganme cero, así estamos empatados y nos vamos a penales.

