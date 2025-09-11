GRABADO el 11-09-2025

Paredes Castro sobre frase de Dina Boluarte: "Expresa cinismo y hiere la investidura presidencial"

El analista político Juan Paredes Castro se refirió a la interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Malaver, en medio de la creciente ola de violencia e inseguridad ciudadana que afecta a Lima y diversas regiones del país.



En diálogo con 2025 en 24 Horas, Paredes cuestionó la utilidad de este mecanismo de control político, al señalar que parecen rituales en los que el ministro solo cumple con ir al Parlamento y responder un pliego de preguntas. Según dijo, el problema radica en que no se realizan investigaciones a fondo que permitan obtener resultados concretos en materia de seguridad.



El analista también resaltó que, más allá del rol del titular del Interior, el comandante general de la Policía Nacional es quien debería asumir un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad, por ser el responsable mayor operativo dentro de la institución policial.



SOBRE DINA BOLUARTE



Por otro lado, Paredes se pronunció sobre el archivamiento de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes registradas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023. La novedad es que no solo archivan el caso a ella, sino también al entonces ministro de Defensa y a otros integrantes del gabinete. Se archiva en paquete, afirmó.



Finalmente, sobre la polémica frase de la jefa de Estado, quien respondió a las críticas señalando que "me baño en manteca, así que me llega lo que digan", Paredes señaló que estas palabras expresan "cinismo" por parte de la presidenta. "Es herir en parte la investidura presidencial por el cual se tiene que tener respeto", señaló.

Desde 24 Horas

Además hoy día 12 de Setiembre

