María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, declaró en Fox News que el régimen de Nicolás Maduro está en sus últimos días. Agradeció al presidente Donald Trump por el envío de buques a la región y por la recompensa ofrecida por información sobre el paradero del mandatario venezolano. Asimismo, la dirigente reafirmó que la transición política ya fue decidida en las urnas y que millones de venezolanos esperan regresar al país.



