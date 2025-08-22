GRABADO el 22-08-2025

María Corina agradece a Trump y lanza advertencia contra Maduro LR

María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, declaró en Fox News que el régimen de Nicolás Maduro está en sus últimos días. Agradeció al presidente Donald Trump por el envío de buques a la región y por la recompensa ofrecida por información sobre el paradero del mandatario venezolano. Asimismo, la dirigente reafirmó que la transición política ya fue decidida en las urnas y que millones de venezolanos esperan regresar al país.

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

maría corina machado
nicolás maduro
oposición venezolana
donald trump venezuela
buques de eeuu en venezuela

LaRepública noticiasinternacionales venezuela estadosunidos maduro trump

Desde La República - LR+

María Corina agradece a Trump y lanza advertencia contra Maduro LR.

UNIVERSITARIO VS. ALIANZA LIMA FECHA 7 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 La República.

BUKELE y la REELECCIÓN INDEFINIDA: ¿Adiós a la democracia? NewsLR ElSalvador NayibBukele.

Olas gigantes golpean la costa este de EE. UU. por Huracán Erin LR.

LO MEJOR DE SIN GUION, ARDE TROYA Y DEL HECHO AL DICHO EN MODO REACCIÓN.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 25/08/25 La República - LR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 25/08/25 La República - LR.

DEL HECHO AL DICHO con JAIME CHINCHA PROGRAMA del 25/08/25 La República - LR.

Alerta roja en Lima y otras regiones de la costa por fenómeno que durará 71 horas shorts lr.

EUROPA RECHAZA la PALTA HASS peruana NewsLR PaltaHass ExportacionesPeruanas.

LIMÓN POR LAS NUBES: precio ya se vende a 6 soles en mercados de Piura EnVivoLR.

FISCALÍA RESPONDE A TC POR DINA Y ¿VIZCARRA al PENAL DE LURIGANCHO? Del Hecho Al Dicho con CHINCHA.

Camión se despista en la Panamericana Sur y causa gran congestión vehicular.

Derriban helicóptero de la Policía de Colombia en at4que con dron en Amalfi, Antioquia shorts lr.

Alcalde de Miraflores sobre inauguración del puente:Los colores no hacen política" shorts.

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

María Corina agradece a Trump y lanza advertencia contra Maduro LR

video

UNIVERSITARIO VS. ALIANZA LIMA FECHA 7 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 La República

video

BUKELE y la REELECCIÓN INDEFINIDA: ¿Adiós a la democracia? NewsLR ElSalvador NayibBukele

video

Olas gigantes golpean la costa este de EE. UU. por Huracán Erin LR

video

LO MEJOR DE SIN GUION, ARDE TROYA Y DEL HECHO AL DICHO EN MODO REACCIÓN

video

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 25/08/25 La República - LR

video

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 25/08/25 La República - LR

video

DEL HECHO AL DICHO con JAIME CHINCHA PROGRAMA del 25/08/25 La República - LR

video

Alerta roja en Lima y otras regiones de la costa por fenómeno que durará 71 horas shorts lr

video

EUROPA RECHAZA la PALTA HASS peruana NewsLR PaltaHass ExportacionesPeruanas

video

LIMÓN POR LAS NUBES: precio ya se vende a 6 soles en mercados de Piura EnVivoLR

video

FISCALÍA RESPONDE A TC POR DINA Y ¿VIZCARRA al PENAL DE LURIGANCHO? Del Hecho Al Dicho con CHINCHA

video

Camión se despista en la Panamericana Sur y causa gran congestión vehicular

video

Derriban helicóptero de la Policía de Colombia en at4que con dron en Amalfi, Antioquia shorts lr

video

Alcalde de Miraflores sobre inauguración del puente:Los colores no hacen política" shorts

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación de la Federación Peruana de Fútbol

Fundación de la Federación Peruana de Fútbol

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Formación de la Confederación Perú-Boliviana

Formación de la Confederación Perú-Boliviana

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 23 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo