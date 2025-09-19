GRABADO el 19-09-2025

LAP: Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA)

ENVIVO: La nueva Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia para las conexiones nacionales e internacionales, es motivo de algunos cuestionamientos. Un cobro que Lima Airport (LAP) tenía previsto percibir desde el 1 de junio de este año, sin embargo, dicho cobro se hará desde octubre próximo. Conversamos con María Elena Reaño, representante legal de LAP.

