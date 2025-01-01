GRABADO

transportistas piden que procuradores denuncien extorsiones para evitar represalias

San Marcos: así se desarrolla el ingreso de postulantes al examen de admisión 2026.

Exposición Caral bajo la mirada de El Peruano" estará hasta el 19 de octubre.

El Chinito se lleva el premio a mejor sanguchería en premios Súmmum.

¡Alerta! 1 de cada 3 infartos es de un conductor de transporte publico.

Illariywan Yachariy: Nueva especie de roedor en Parque Nacional de Tingo María.

MINCETUR: Viajes de promoción escolar más seguros para estudiantes y familias.

Mininter impulsa Plan Perú Seguro contra la inseguridad ciudadana.

¿Te imaginas postular a San Marcos en los 80 o 90? Así seran los exámenes.

¿Tu hija o hijo planea un viaje de promoción? Viaja seguro.

Octubre, mes de fe y devoción por el Señor de los Milagros..

Mincetur: ¿Planificas un viaje de promoción escolar?.

¡La incidencia delictiva de robos y hurtos en varios distritos de Lima se ha reducido!.

Mininter: Rondas vecinales mixtas de Plan Perú Seguro se incrementan.

Castillo de Jesús María: Hallan la primera vivienda de su periodo Inicial.

Andina en Regiones: incautan más de 100 celulares de dudosa procedencia en Trujillo.

Además hoy día 05 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Medicina Peruana

Día de la Medicina Peruana

Creación del distrito de San Jerónimo de Tunán - Huancayo

Creación del distrito de San Jerónimo de Tunán - Huancayo

Creación del distrito de Bambas (Corongo)

Creación del distrito de Bambas (Corongo)

Creación del distrito de Chongos Bajo (Chupaca)

Creación del distrito de Chongos Bajo (Chupaca)

Día Mundial de los Docentes

Día Mundial de los Docentes

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

