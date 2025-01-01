GRABADO

transportistas piden que procuradores denuncien extorsiones para evitar represalias

Desde Agencia de Noticias Andina

San Marcos: así se desarrolla el ingreso de postulantes al examen de admisión 2026.

Exposición Caral bajo la mirada de El Peruano" estará hasta el 19 de octubre.

El Chinito se lleva el premio a mejor sanguchería en premios Súmmum.

¡Alerta! 1 de cada 3 infartos es de un conductor de transporte publico.

Illariywan Yachariy: Nueva especie de roedor en Parque Nacional de Tingo María.

MINCETUR: Viajes de promoción escolar más seguros para estudiantes y familias.

Mininter impulsa Plan Perú Seguro contra la inseguridad ciudadana.

¿Te imaginas postular a San Marcos en los 80 o 90? Así seran los exámenes.

¿Tu hija o hijo planea un viaje de promoción? Viaja seguro.

Octubre, mes de fe y devoción por el Señor de los Milagros..

Mincetur: ¿Planificas un viaje de promoción escolar?.

¡La incidencia delictiva de robos y hurtos en varios distritos de Lima se ha reducido!.

Mininter: Rondas vecinales mixtas de Plan Perú Seguro se incrementan.

Castillo de Jesús María: Hallan la primera vivienda de su periodo Inicial.

Andina en Regiones: incautan más de 100 celulares de dudosa procedencia en Trujillo.

Además hoy día 05 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.