GRABADO el 01-10-2025

Periodistas del Diario El Peruano, Andina y la Crónica en la historia

Entre máquinas de escribir, madrugadas de cierre y cuartos oscuros de revelado, se forjó el periodismo que dio testimonio de la historia republicana del Perú. Cada palabra escrita es memoria viva de un oficio que nunca ha dejado de ser vocación.



Hoy rendimos homenaje a los periodistas de Agencia Andina y Diario El Peruano, quienes desde cada sala de redacción, siguen informando con rigor, entrega y compromiso.DíadelPeriodista









Desde Agencia de Noticias Andina

Periodistas del Diario El Peruano, Andina y la Crónica en la historia.

El Peruano recibe reconocimiento por sus 200 años en CONICOM 2025.

