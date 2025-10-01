GRABADO el 01-10-2025

¡Desarticulan a la banda criminal Los Letales del Norte, Nueva Generación!

Durante 5 años, esta organización delictiva extorsionó a transportistas en Trujillo.



El general PNP Carlos Llerena informó que se intervinieron 27 inmuebles con drones de última generación y sistemas de georreferenciación para evitar fugas.



Desde Agencia de Noticias Andina

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

