GRABADO el 01-10-2025

¡Cronograma para retiro de AFP 2025!

Desde el 21 de octubre, las personas afiliadas podrán presentar sus solicitudes según el dígito final de su DNI.

Rossana Gallesio Gonzales, especialista en finanzas, recomendó definir con anticipación el monto a retirar, considerando el fondo disponible.

Recuerda: puedes solicitar hasta 1 UIT por cada armada de pago.

Más información https://andina.pe/agencia/noticia-retiro-afp-2025-mira-aqui-cronograma-dni-para-pedir-retiro-hasta-s-21400-1046784.aspx




Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
X https://x.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/
TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina
Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina
Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Transportistas piden que procuradores denuncien extorsiones para evitar represalias.

Andina en Regiones: rescatan a cocodrilo tras ser arrastrado por corriente a criadero de langostas.

Chiclayo: Así avanza la escultura monumental del papa León XIV.

Colegio de Periodistas de Lima reconoce a El Peruano por sus 200 años.

Pepe Torres, la leyenda viva de la guitarra en el Perú.

Paro de transportistas: Panorama de la medida adoptada en Lima y Callao.

Las 5 del día: oficializan ley que crea 20 universidades nacionales en regiones.

Sinfonía por el Perú transforma más de 35 mil vidas.

Retiro AFP 2025 : ¿Cómo realizar la solicitud del desembolso?.

Periodistas del Diario El Peruano, Andina y la Crónica en la historia.

¡Cronograma para retiro de AFP 2025!.

¡Desarticulan a la banda criminal Los Letales del Norte, Nueva Generación!.

El Peruano recibe reconocimiento por sus 200 años en CONICOM 2025.

Patrimonio arquitectónico y casonas antiguas en El Rímac urgen presupuesto exclusivo para salvarse.

Retiro AFP 2025: ¿cómo y cuándo solicitar el desembolso de tus fondos?.

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

Transportistas piden que procuradores denuncien extorsiones para evitar represalias

video

Andina en Regiones: rescatan a cocodrilo tras ser arrastrado por corriente a criadero de langostas

video

Chiclayo: Así avanza la escultura monumental del papa León XIV

video

Colegio de Periodistas de Lima reconoce a El Peruano por sus 200 años

video

Pepe Torres, la leyenda viva de la guitarra en el Perú

video

Paro de transportistas: Panorama de la medida adoptada en Lima y Callao

video

Las 5 del día: oficializan ley que crea 20 universidades nacionales en regiones

video

Sinfonía por el Perú transforma más de 35 mil vidas

video

Retiro AFP 2025 : ¿Cómo realizar la solicitud del desembolso?

video

Periodistas del Diario El Peruano, Andina y la Crónica en la historia

video

¡Cronograma para retiro de AFP 2025!

video

¡Desarticulan a la banda criminal Los Letales del Norte, Nueva Generación!

video

El Peruano recibe reconocimiento por sus 200 años en CONICOM 2025

video

Patrimonio arquitectónico y casonas antiguas en El Rímac urgen presupuesto exclusivo para salvarse

video

Retiro AFP 2025: ¿cómo y cuándo solicitar el desembolso de tus fondos?

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Expo Amazónica

Expo Amazónica

Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles en la región Cusco

Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles en la región Cusco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día de la Creación Política de Jauja

Día de la Creación Política de Jauja

Día Internacional de la No Violencia

Día Internacional de la No Violencia

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 02 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.47
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo