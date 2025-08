GRABADO el 05-08-2025

Universitario gana en Huánuco y suma 3 puntos clave en el campeonato LR

Universitario de Deportes logró una victoria ante Alianza Universidad de Huánuco, en un partido que presentó dificultades para los crema, pero que supieron sacar adelante con los goles del "Tunche" Rivera y Jairo Vélez.



LaRepública Universitario AlianzaUDH Liga1



Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública



universitario

universitario de deportes

universitario liga 1

universitario hoy

universitario en vivo

universitario ahora

universitario vs alianza

universitario vs alianza udh

universitario vs alianza universidad de huanuco

alianza udh

ver universitario vs alianza udh

ver liga 1 max

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de hoy, 6 de agosto EnDirectoLR.

Donald Trump respalda a Sydney Sweeney tras polémico anuncio 'racist' LR.

Universitario gana en Huánuco y suma 3 puntos clave en el campeonato LR.

GUSTAVO PETRO habla tras acusar a Perú de tomar su territorio HARDNEWS.

Influencer LIZETH ATOCCSA sorprende al COMPRAR UN DEPARTAMENTO a sus 22 AÑOS LR.

Rusia RESPONDE a Trump tras su amenaza sobre India Noticias del 5 de agosto de 2025 1 LR.

ICE cambia sus TÁCTICAS SEGÚN TU ESTADO: ¿REPÚBLICA o SANTUARIO? NewsLR.

Gobernador de Loreto: "Isla Santa Rosa es peruana" EnVivoLR.

IMPACTANTES IMÁGENES de un INCENDIO en LAS VEGAS LR.

¡Está de vuelta! Simón Gaete, ex 'Wachiturro', lanza su carrera como solista EnDirectoLR.

¿POR QUÉ EL 6 DE AGOSTO ES FERIADO en Perú? La HISTORIA REAL detrás de la BATALLA DE JUNÍN NewsLR.

Javier Milei visitará Perú tras ser confirmado como invitado de la CADE 2025 HLR.

CONGRESO dio luz verde a Santa Rosa, territorio que PETRO acusó de ser apropiado por Perú HLR.

TRUMP amenaza con ARANCELES del 35 a la UNIÓN EUROPEA LR.

¿GAZA tendrá PAZ en 90 DÍAS? El PLAN que podría CAMBIARLO TODO NewsLR.

Además hoy día 06 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.