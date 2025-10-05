GRABADO el 05-10-2025

Trump declaró la guerra a cárteles de la droga de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido entrar en guerra con los cárteles de la droga de Venezuela. En una decisión inesperada, el mandatario notificó al Congreso que su país se encuentra en un conflicto armado con organizaciones criminales que su administración ha clasificado como terroristas, según un documento entregado por el Pentágono.



De acuerdo con la notificación, Trump considera que estos cárteles constituyen grupos armados no estatales y que sus actividades equivalen a un ataque armado contra Estados Unidos. En ese sentido, el mandatario ordenó al Departamento de Defensa al que prefiere llamar Departamento de Guerra llevar a cabo operaciones militares conforme a la ley de conflicto armado.



El gobierno estadounidense sostiene que estas organizaciones, entre ellas el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, son responsables de inundar las calles de Estados Unidos con cocaína y fentanilo. Durante el último mes, Washington ha desplegado una amplia operación militar en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, que ha sido presentada como una acción antinarcóticos.



SITUACIÓN EN CARACAS



Panorama pudo obtener imágenes exclusivas de la situación que se vive en Venezuela tras este nuevo anuncio de Donald Trump. En las inmediaciones de la Plaza Caracas, cerca al Palacio de Miraflores, vehículos militares blindados permanecen apostados y listos para responder ante cualquier amenaza exterior, mientras los ciudadanos también temen una posible incursión estadounidense.





