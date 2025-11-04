GRABADO el 04-11-2025

IRÁN Y MADURO PLANEARON ATENTAR CONTRA TRUMP, AFIRMA EX OFICIAL DEL GOBIERNO DE EE.UU. RADAR24

El exdirector de Contraterrorismo del gobierno de Donald Trump, Sebastián Gorka, ha revelado información clasificada que vincularía a Irán y al régimen de NicolásMaduro en un presunto plan para atentar contra el expresidente DonaldTrump. Según el exoficial Guillermo Cueto, Venezuela habría servido como base de operaciones para células de Hezbolá y la Guardia Revolucionaria iraní, desplegadas en el Caribe.

Hoy en Radar24 analizamos las implicancias geopolíticas del supuesto complot, el papel de Rusia, el reciente despliegue militar de EE.UU. en el Caribe, y las acusaciones que apuntan a Venezuela como una plataforma terrorista al servicio de Irán. ¿Podría esta revelación justificar la captura de Nicolás Maduro? ¿Se aproxima una operación militar quirúrgica?

El análisis completo con Cintia Garreta y expertos en SeguridadInternacional, quienes explican cómo la cooperación entre Teherán y Caracas podría desatar una nueva crisis hemisférica.

00:02 Sebastián Gorka, ex funcionario de EE.UU. acusa a Irán y Maduro de conspirar contra Trump
02:17 Maduro y Putin refuerzan alianza militar
04:55 Portugal incauta narcosubmarino venezolano
06:20 Maduro dice haber derribado dos narcoaviones
08:36 Maduro acusa Daniel Noboa de traficar droga
10:40 Guillermo Cueto, ex oficial de seguridad de EE.UU revela detalles del complot contra Trump
28:55 Diosdado se pronuncia tras deportaciones anunciadas por Trinidad y Tobago
30:30 República Dominicana aplaza Cumbre de las Américas

