GRABADO el 24-09-2025

¿Es realmente la bicicleta una opción para todos en Lima?
Con baches, veredas rotas y peatones cruzando por todos lados en una ciudad tan caótica. Este jueves en Pasa en la Calle ponemos todo a prueba: la mejor ciclovía, la peor y los tramos donde simplemente no existe.
En plena hora punta determinaremos qué es más rápido: ¿el auto o la bicicleta?
Conéctate en vivo a las 5 p.m. por el canal de YouTube o TikTok de El Comercio y encuéntranos en Kick como Pasa en la Calle.

Además hoy día 26 de Setiembre

