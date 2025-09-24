GRABADO el 24-09-2025

¿'BICI' O AUTO PARA MOVERSE EN LIMA?, LO COMPROBAMOS MAÑANA A LAS 5 P.M. pasaenlacalle

¿Es realmente la bicicleta una opción para todos en Lima?

Con baches, veredas rotas y peatones cruzando por todos lados en una ciudad tan caótica. Este jueves en Pasa en la Calle ponemos todo a prueba: la mejor ciclovía, la peor y los tramos donde simplemente no existe.

En plena hora punta determinaremos qué es más rápido: ¿el auto o la bicicleta?

Conéctate en vivo a las 5 p.m. por el canal de YouTube o TikTok de El Comercio y encuéntranos en Kick como Pasa en la Calle.



PasaEnLaCalle Lima Ciclovías



IRL: PONEMOS A PRUEBA CICLOVÍAS DE LIMA ¿BICI O AUTO PARA LLEGAR RÁPIDO? Pasa en la Calle EN VIVO.

Además hoy día 26 de Setiembre en el calendario del Perú.

