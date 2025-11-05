GRABADO el 05-11-2025

Las 5 del día: aprueban nuevo reglamento que fortalece y moderniza función criminalística policial

1.-
Aprueban nuevo reglamento que fortalece y moderniza función criminalística policial

2.- https://andina.pe/agencia/noticia-ministerio-vivienda-entregara-111-bonos-arrendamiento-4-regiones-1050827.aspx
Entregarán bonos de arrendamiento a familias damnificadas por lluvias en 4 regiones

3.- https://andina.pe/agencia/noticia-atencion-sierra-soportara-otro-periodo-nieve-granizo-y-lluvia-hasta-este-viernes-1050818.aspx
Cinco regiones se afectarán desde hoy por periodo de nieve, granizo y lluvias

4.- https://andina.pe/agencia/noticia-fiesta-puno-escenificacion-salida-manco-capac-y-mama-ocllo-del-lago-titicaca-1050822.aspx
Escenifican tradicional salida de Manco Cápac y Mama Ocllo del lago Titicaca

5.- https://andina.pe/agencia/noticia-prorrogan-ingreso-peruanos-a-china-sin-necesidad-visa-hasta-cuando-1050760.aspx
Prorrogan hasta finales del 2026 ingreso de peruanos a China sin necesidad de visa



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
X https://x.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/
TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina
Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina
Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Préstamos MultiRed del Banco de la Nación.

Préstamos MultiRed del Banco de la Nación.

Las 5 del día: aprueban nuevo reglamento que fortalece y moderniza función criminalística policial.

Betssy Chávez: Gobierno analiza entrega de salvoconducto, en tanto el PJ la declaró reo contumaz.

CADE 2025: presentaciones previstas para hoy miércoles.

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo a Betssy Chávez.

Panorama en la Embajada de México, un día después del ingreso de Betssy Chávez..

Acción Popular y la elección de su candidato a la presidencia de la República para el 2026.

Inauguran CADE Ejecutivos 2025 por la recuperación del país.

Presidente José Jerí: "El Presupuesto 2026 será descentralizado y con foco en la seguridad".

Elecciones 2026: Acción Popular elegirá así a su candidato presidencial.

¡Peru gana Mundial de Carnes en Argentina! con bife angosto trujillano.

Gran Final Copa Libertadores en el Monumental.

Ruptura con México no afectará voto en el extranjero ni comercio bilateral.

Andina en Regiones: nace el primer par de gemelos en Hospital Bicentenario EsSalud de Chao.

Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

Préstamos MultiRed del Banco de la Nación

video

Préstamos MultiRed del Banco de la Nación

video

Las 5 del día: aprueban nuevo reglamento que fortalece y moderniza función criminalística policial

video

Betssy Chávez: Gobierno analiza entrega de salvoconducto, en tanto el PJ la declaró reo contumaz

video

CADE 2025: presentaciones previstas para hoy miércoles

video

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo a Betssy Chávez

video

Panorama en la Embajada de México, un día después del ingreso de Betssy Chávez.

video

Acción Popular y la elección de su candidato a la presidencia de la República para el 2026

video

Inauguran CADE Ejecutivos 2025 por la recuperación del país

video

Presidente José Jerí: "El Presupuesto 2026 será descentralizado y con foco en la seguridad"

video

Elecciones 2026: Acción Popular elegirá así a su candidato presidencial

video

¡Peru gana Mundial de Carnes en Argentina! con bife angosto trujillano

video

Gran Final Copa Libertadores en el Monumental

video

Ruptura con México no afectará voto en el extranjero ni comercio bilateral

video

Andina en Regiones: nace el primer par de gemelos en Hospital Bicentenario EsSalud de Chao

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día del Trabajador Municipal

Día del Trabajador Municipal

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 05 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo