Noticias del 25 de julio: TRUMP DEMANDA A NUEVA YORK POR PROTEGER MIGRANTES

Una intensa semana diplomática y judicial marca el panorama global. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra la ciudad de Nueva York por sus políticas de ciudad santuario, acusándola de poner en riesgo la seguridad pública tras el tiroteo de un agente federal fuera de servicio en Manhattan. La fiscal general Pamela Bondi sostuvo que la ciudad ha liberado miles de criminales al rechazar la cooperación con agencias migratorias federales como ICE. La administración Trump intensifica así su ofensiva legal contra jurisdicciones que, según argumentan, obstruyen la ley federal de inmigración.



A la par, un migrante venezolano presentó una demanda contra el gobierno de Trump por 1.3 millones de dólares, alegando haber sido deportado sin debido proceso legal y enviado a la temida mega cárcel para pandilleros en El Salvador. El demandante, Neiyerver León Rengel, afirma que fue sometido a violencia física, psicológica y tortura. Esta es la primera acción legal individual relacionada con el programa de deportaciones aceleradas a centros penales extranjeros que, según organizaciones de derechos humanos, viola tratados internacionales.



En el plano geopolítico, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que reconocerá oficialmente al Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU en septiembre. La declaración, calificada como histórica, provocó reacciones inmediatas en Washington y Tel Aviv. Estados Unidos calificó la medida como imprudente y un obstáculo para el diálogo, mientras que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acusó a Macron de recompensar al terrorismo. Macron defendió su decisión como parte de un compromiso con la paz duradera en Oriente Medio, subrayando que la urgencia actual es detener la guerra en Gaza y proteger a la población civil.



Al mismo tiempo, las negociaciones de alto el fuego entre Israel y Hamás colapsaron. Estados Unidos retiró a su equipo diplomático desde Doha, acusando a Hamás de no actuar de buena fe y de mantener una postura egoísta. El presidente Trump responsabilizó directamente al grupo palestino del estancamiento y anunció que su prioridad será ahora el rescate de los rehenes retenidos en Gaza. La ruptura de estas conversaciones complica aún más el panorama humanitario en la Franja, donde la situación ya ha sido calificada como crítica por organismos internacionales.



