GRABADO el 04-09-2025

¿Qué implica el fin del TPS de 250 mil venezolanos en EEUU? ¿Serán deportados? Gestión

Más de 250milvenezolanos deberán abandonar EstadosUnidos en un corto plazo tras la decisión del presidente DonaldTrump de poner fin al TPS, el programa de Estatus de Protección Temporal que protegía a migrantes que escaparon del régimen de NicolásMaduro. La medida afecta directamente a quienes llegaron a EE.UU. y se inscribieron en 2021, buscando un refugio frente a la crisis humanitaria en Venezuela.



La secretaria de SeguridadNacional, Kristi Noem, ya había impulsado a principios de este año medidas para frenar la protección migratoria de unos 300 mil venezolanos. Ahora, la decisión de la administración Trump elimina de manera definitiva el amparo para 250 mil personas que perderán su estatus legal y podrían enfrentar procesos de deportación en el corto plazo.



Según un comunicado oficial, mantener el TPS socava directamente los esfuerzos del Gobierno de Trump por asegurar la frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz. Para las autoridades, este programa se convirtió en un efecto imán que incentivó la migración irregular desde Venezuela.



