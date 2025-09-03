GRABADO el 03-09-2025

TRUMP ADVIERTE A VENEZUELA: "NO MÁS DROGAS NI CRIMINALES" RADAR24

En esta edición de Radar24, analizamos con lupa la explosiva reacción de Donald Trump, quien arremete contra el régimen de Nicolás Maduro, acusándolo directamente de enviar drogas, criminales y pandilleros del Tren de Aragua hacia Estados Unidos. El presidente estadounidense no se guardó nada: confirmó el ataque con misiles a una supuesta narcolancha venezolana en el mar Caribe, asegurando que iba cargada con drogas y que a bordo se encontraban 11 presuntos terroristas vinculados al crimen organizado.

Este operativo, que ha generado fuertes reacciones dentro y fuera de Venezuela, ha sido calificado por el propio Trump como una demostración del poder militar de EE.UU. y una advertencia a quienes intenten traficar droga por el Caribe. Sin embargo, desde Caracas, el ministro de Comunicación Freddy Ñáñez ha respondido afirmando que el video del ataque habría sido generado con inteligencia artificial, sembrando dudas sobre la veracidad de las imágenes.

En este programa responderemos las preguntas clave:

¿Existió realmente esta narcolancha?
¿Es posible que el video haya sido generado con inteligencia artificial?
¿Qué reveló el análisis cuadro por cuadro realizado por un experto en IA?
¿Por qué Estados Unidos decidió destruir la lancha en lugar de intervenirla?
¿Se trató de una maniobra de disuasión militar o de propaganda política?
¿Qué implicancias tiene este ataque en la campaña electoral de Trump?
¿Está Estados Unidos preparando un cambio de régimen en Venezuela?
¿Qué rol cumplen el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles en este conflicto?
¿Por qué otros países como Ecuador, Argentina, Paraguay y República Dominicana ya han declarado al Cártel de los Soles como organización narcoterrorista?
¿Qué conexión hay entre esta ofensiva y la creciente presencia criminal en países como Perú, Panamá y Honduras?

Radar24 DonaldTrump NicolasMaduro TrenDeAragua CártelDeLosSoles Narcolancha EstadosUnidos Venezuela Geopolítica InteligenciaArtificial noticiashoy

00:00 Trump lanza advertencia directa a Maduro

03:02 Venezuela contraataca: es un montaje con IA

06:04 Presidentes dividen opiniones y la ciencia confirma

16:00 La oposición ve el fin del círculo de Maduro

21:47 Narcoterrorismo, petróleo y polémica militar

GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Semana Turística de Talara

Día de los Ajíes Peruanos

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Día Internacional de la Mujer Indígena

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

