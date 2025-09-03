Noticias del 3 de setiembre: VENEZUELA NIEGA ATAQUE A NARCOLANCHA DE EE.UU. Noticiero
El líder chavista NicolásMaduro ha evitado pronunciarse sobre el ataque naval anunciado por DonaldTrump contra una embarcación cargada de droga en el Caribe. Sin embargo, el ministro de Comunicación de Venezuela, FreddyÑáñez, denunció en su canal de Telegram que el video difundido por Washington estaría hecho con inteligencia artificial, poniendo en duda la veracidad del operativo.
En una de las demostraciones más grandes de poder del bloque antioccidental, el presidente de China, XiJinping, acompañado por VladimirPutin y KimJongUn, lideró el gran desfile militar en Pekín por el 80º aniversario de la victoria de China. La imagen conjunta de los tres líderes en el palco central de Tiananmén fue interpretada como un mensaje de unidad y como la confirmación de un eje alternativo de poder global frente a Occidente.
La guerra en Ucrania sigue intensificándose. Este miércoles, la fuerza aérea ucraniana denunció que Rusia lanzó más de 500 drones y una veintena de misiles, dejando a decenas de miles de personas sin electricidad en varias regiones del país. Kiev advirtió que Moscú busca debilitar la infraestructura civil en vísperas del invierno.
En el ámbito regional, el presidente de Nicaragua, DanielOrtega, acusó a Estados Unidos de utilizar el despliegue naval en el Caribe como una excusa para derrocar gobiernos latinoamericanos. Ortega calificó de payasada el operativo antidrogas de Washington y defendió a Venezuela frente a las acusaciones de narcoterrorismo.
