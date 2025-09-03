EXPERTO EN IA ANALIZA EL ATAQUE A LA 'NARCOLANCHA', ¿ES REAL O FALSO? RadarClips
El especialista en inteligenciaartificial, Antonio Manco realizó un minucioso análisis cuadro por cuadro del video difundido por DonaldTrump, presentado como prueba del ataque a una narcolancha proveniente de Venezuela en el que murieron 11 personas. Su evaluación determinó que las imágenes no fueron generadas por inteligencia artificial, sino que corresponden a un registro real.
El informe resalta que en el material se aprecian variaciones estructurales de la embarcación en diferentes tomas, algo que la IA no suele producir, ya que tiende a replicar patrones idénticos y armónicos. Estos detalles técnicos reforzaron la conclusión de que el video difundido por Trump no es un montaje, sino evidencia auténtica del operativo militar.
