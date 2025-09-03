GRABADO el 03-09-2025

EXPERTO EN IA ANALIZA EL ATAQUE A LA 'NARCOLANCHA', ¿ES REAL O FALSO? RadarClips

El especialista en inteligenciaartificial, Antonio Manco realizó un minucioso análisis cuadro por cuadro del video difundido por DonaldTrump, presentado como prueba del ataque a una narcolancha proveniente de Venezuela en el que murieron 11 personas. Su evaluación determinó que las imágenes no fueron generadas por inteligencia artificial, sino que corresponden a un registro real.

El informe resalta que en el material se aprecian variaciones estructurales de la embarcación en diferentes tomas, algo que la IA no suele producir, ya que tiende a replicar patrones idénticos y armónicos. Estos detalles técnicos reforzaron la conclusión de que el video difundido por Trump no es un montaje, sino evidencia auténtica del operativo militar.

¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.

GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.

Síguenos en nuestras redes sociales:

Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

ataque a narcolancha venezolana
Donald Trump advierte a Maduro
narcolancha destruida en el Caribe
Tren de Aragua en Estados Unidos
Cártel de los Soles América Latina
video con inteligencia artificial
misil estadounidense contra narcos
Pentágono responde a Maduro
Nicolás Maduro y narcotráfico
reacción internacional al ataque
Daniel Ortega critica a EE.UU.
Gustavo Petro y narcolancha
cárceles vaciadas en Venezuela
transición en Venezuela
María Corina Maduro caída
narcolancha real o montaje
operativo militar en el Caribe
drogas desde Venezuela
Estados Unidos contra el narco
narcoterrorismo en Sudamérica

Desde Diario Gestión

Noticias de 4 de setiembre: RUSIA defiende a VENEZUELA y llama INACEPTABLE a EEUU  Noticiero.

MILICIANOS CON MADURO SOLO POR COMIDA, NO POR LEALTAD.

EL 80 DE MILITARES YA NO OBEDECEN A MADURO, ASEGURA MARIA CORINA RADAR24.

REVELAN conversación de PUTIN, XI JINPING y KIM JONG UN sobre inmortalidad Gestión.

Noticias del 4 de setiembre: 250 MIL VENEZOLANOS DEBERÁN AUTODEPORTARSE DE EEUU   Noticiero.

¿Qué implica el fin del TPS de 250 mil venezolanos en EEUU? ¿Serán deportados? Gestión.

Así es el antes y después de Gaza tras la guerra entre Israel y Hamás Gestión.

Filtra conversación de PUTIN y XI JINPING sobre INMORTALIDAD y el transplante de órganos Gestión.

EXPERTO EN IA ANALIZA EL ATAQUE A LA 'NARCOLANCHA', ¿ES REAL O FALSO? RadarClips.

Noticias de 3 de setiembre: EEUU ADVIERTE A MADURO Y AL 'TREN DE ARAGUA'  Noticiero.

Narcolancha: ¿ataque real o montaje con IA?.

TRUMP ADVIERTE A VENEZUELA: "NO MÁS DROGAS NI CRIMINALES" RADAR24.

REACCIONES tras reunión PUTIN-XI JINPING-KIM JONG UN: TRUMP y UE temen CONSPIRACIÓN Gestión.

Gobierno de MADURO acusa que ATAQUE DE EEUU en el CARIBE a NARCOLANCHA es "FALSO" Gestión.

Noticias del 3 de setiembre: VENEZUELA NIEGA ATAQUE A NARCOLANCHA DE EE.UU.   Noticiero.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Gestión

video

Noticias de 4 de setiembre: RUSIA defiende a VENEZUELA y llama INACEPTABLE a EEUU  Noticiero

video

MILICIANOS CON MADURO SOLO POR COMIDA, NO POR LEALTAD

video

EL 80 DE MILITARES YA NO OBEDECEN A MADURO, ASEGURA MARIA CORINA RADAR24

video

REVELAN conversación de PUTIN, XI JINPING y KIM JONG UN sobre inmortalidad Gestión

video

Noticias del 4 de setiembre: 250 MIL VENEZOLANOS DEBERÁN AUTODEPORTARSE DE EEUU   Noticiero

video

¿Qué implica el fin del TPS de 250 mil venezolanos en EEUU? ¿Serán deportados? Gestión

video

Así es el antes y después de Gaza tras la guerra entre Israel y Hamás Gestión

video

Filtra conversación de PUTIN y XI JINPING sobre INMORTALIDAD y el transplante de órganos Gestión

video

EXPERTO EN IA ANALIZA EL ATAQUE A LA 'NARCOLANCHA', ¿ES REAL O FALSO? RadarClips

video

Noticias de 3 de setiembre: EEUU ADVIERTE A MADURO Y AL 'TREN DE ARAGUA'  Noticiero

video

Narcolancha: ¿ataque real o montaje con IA?

video

TRUMP ADVIERTE A VENEZUELA: "NO MÁS DROGAS NI CRIMINALES" RADAR24

video

REACCIONES tras reunión PUTIN-XI JINPING-KIM JONG UN: TRUMP y UE temen CONSPIRACIÓN Gestión

video

Gobierno de MADURO acusa que ATAQUE DE EEUU en el CARIBE a NARCOLANCHA es "FALSO" Gestión

video

Noticias del 3 de setiembre: VENEZUELA NIEGA ATAQUE A NARCOLANCHA DE EE.UU.   Noticiero

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Día de los Ajíes Peruanos

Día de los Ajíes Peruanos

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Día Internacional de la Mujer Indígena

Día Internacional de la Mujer Indígena

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 05 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo