GRABADO el 01-10-2025

Las Bambas impulsa la minería sostenible en el Perú

Las Bambas se presentó en la cumbre minera PERUMIN 37, reafirmando su compromiso con una minería para el progreso, impulsando el desarrollo del Perú y apostando por la sostenibilidad.



Claudio Cáceres, vicepresidente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos, resaltó cómo las iniciativas de innovación y el trabajo con las comunidades permiten construir un futuro minero que genere oportunidades y desarrollo a largo plazo para todos los peruanos.



Mira la entrevista completa aquí.



