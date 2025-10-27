GRABADO el 27-10-2025

Efecto Keiko: Luna Gálvez quiere salvarse del caso Odebrecht pero colaborador lo pone en aprietos

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori, parecería una tabla de salvación para José Luna Gálvez, procesado por lavado de dinero, por haber usado la plata que entregó OAS y Odebrecht a la campaña de Solidaridad Nacional a modo de coima anticipada.



Uno de los primeros en pedir el archivo de su caso ha sido él, el hombre que es actual congresista de Podemos Perú, el mismo que quiere ser presidente del Perú.



Sin embargo, aún tiene mucho qué explicar a las autoridades. En el siguiente reportaje, y de la mano de un colaborador eficaz al que nunca antes se había escuchado, nos enteráremos hasta dónde estuvo Luna metido en esta lavandería y sí es o no posible que se libre de una condena judicial.

