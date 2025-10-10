Candidata del Estado peruano a la Corte de La Haya
EnVivo: Entrevistamos a Luz del Carmen Ibañez Carranza, en su calidad de candidata del Estado peruano a la Corte Internacional de La Haya. Nos habla de esta postulación pero también de la actual coyuntura política y social que vive el Perú tras la vacancia de Dina Boluarte.
Candidata del Estado peruano a la Corte de La Haya.
