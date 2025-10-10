GRABADO el 10-10-2025

Candidata del Estado peruano a la Corte de La Haya

EnVivo: Entrevistamos a Luz del Carmen Ibañez Carranza, en su calidad de candidata del Estado peruano a la Corte Internacional de La Haya. Nos habla de esta postulación pero también de la actual coyuntura política y social que vive el Perú tras la vacancia de Dina Boluarte.

Inpe interviene en paralelo penal Ancón I, Lurigancho, El Milagro y Challapalca.

Illariywan Yachariy: MTC anuncia megaproyecto del tren rápido TumbesTacna.

Entrevista a director de la Real Academia Española.

José Jerí: Perfil del nuevo presidente del Perú.

Nuevo gobierno: ¿Qué debemos esperar del Ministerio del Interior ante la criminalidad?.

Economía sólida y mercados tranquilos: estabilidad pese a tensión política.

Medidas legales que afrontará la presidenta tras vacancia.

Ciudadano tiene derecho a acceder a un lenguaje claro de las instituciones publicas.

Noticias desde las regiones del Perú.

Andina en Regiones: pobladores realizan tradicional esquilado de vicuñas.

Noticias desde las regiones del Perú.

El presidente José Jerí llegó esta mañana a la sede de Gobierno para iniciar sus funciones.

Candidata del Estado peruano a la Corte de La Haya.

Vacancia de Dina Boluarte y su impacto en la economía.

José Jerí asume presidencia del Perú por sucesión constitucional tras vacancia de Dina Boluarte.

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

Inpe interviene en paralelo penal Ancón I, Lurigancho, El Milagro y Challapalca

Illariywan Yachariy: MTC anuncia megaproyecto del tren rápido TumbesTacna

Entrevista a director de la Real Academia Española

José Jerí: Perfil del nuevo presidente del Perú

Nuevo gobierno: ¿Qué debemos esperar del Ministerio del Interior ante la criminalidad?

Economía sólida y mercados tranquilos: estabilidad pese a tensión política

Medidas legales que afrontará la presidenta tras vacancia

Ciudadano tiene derecho a acceder a un lenguaje claro de las instituciones publicas

Noticias desde las regiones del Perú

Andina en Regiones: pobladores realizan tradicional esquilado de vicuñas

Noticias desde las regiones del Perú

El presidente José Jerí llegó esta mañana a la sede de Gobierno para iniciar sus funciones

Candidata del Estado peruano a la Corte de La Haya

Vacancia de Dina Boluarte y su impacto en la economía

José Jerí asume presidencia del Perú por sucesión constitucional tras vacancia de Dina Boluarte

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Descubrimiento de América

Nacimiento de Luis Alberto Sánchez

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día de la Raza

Día de la Lengua Española

Fundación del estadio Mansiche

