GRABADO el 10-10-2025

Candidata del Estado peruano a la Corte de La Haya

EnVivo: Entrevistamos a Luz del Carmen Ibañez Carranza, en su calidad de candidata del Estado peruano a la Corte Internacional de La Haya. Nos habla de esta postulación pero también de la actual coyuntura política y social que vive el Perú tras la vacancia de Dina Boluarte.



