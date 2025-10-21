GRABADO el 21-10-2025

Entrevista al primer astronauta sueco Christer Fuglesang.

¿Cómo es vivir en el espacio? ¿Los astronautas se pueden duchar e ir al baño? Estas interrogantes las responde en entrevista con la Agencia Andina, Christer Fuglesang. Él es el primer astronauta sueco y llegó al Perú para compartir su experiencia e inspirar a más jóvenes con la ciencia.



Para el físico ahora hay muchas más posibilidades para llegar al espacio y está convencido que nuestro país tiene un alto potencial aeroespacial.



Mira el video y conoce más de su historia. NASA ChristerFuglesang espacio ESA Perú

