GRABADO el 14-05-2025

Gamarra: 75mil comerciantes laboran hoy pese a paro de transportistas

El emporio comercial de Gamarra sigue operando con total normalidad y no se ha sumado al paro de transportistas. Jharit Augusto Allca, presidente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, indicó que la medida no ha tenido el resultado esperado y que detener el comercio no es una opción para los 75 mil trabajadores que dependen de la labor diaria. Además, señaló que los empresarios gamarrinos no fueron convocados a una asamblea para debatir la protesta, por lo que decidieron continuar con sus actividades. "Para nosotros, la economía no debe parar", afirmó.

