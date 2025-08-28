GRABADO el 28-08-2025

Las 5 del día: PJ dictará fallo contra expresidente Alejandro Toledo por caso Ecoteva

¡Con orgullo! Así celebró Tacna sus 96 años de reincorporación al Perú.

Fonavi: ya puedes cobrar si estás en el cuarto grupo de reintegro..

Andina en Regiones: restaurarán Santuario Nuestra Señora de Guadalupe.

Entrevista a la ministra de la Mujer, Ana Peña Cardoza.

Fonavi: Pago del reintegro al cuarto grupo.

Servicio de agua y saneamiento : proyecto para regularizar costos de tarifas y subsidios.

Entrevista a la nueva ministra del MIDIS Fanny Montellanos.

Ley amplía límite de inversión extranjera para las AFP.

Inicia plan de desvío vehicular en av. Ramiro Prialé, por la megaobra bypass Las Torres..

AFP: Nueva ley que permite invertir más en el extranjero ¿beneficia a los afiliados?.

Andina en Regiones: Hospital de Cusco inaugura nuevo banco de sangre tipo II.

Cierre de puertos por intensos oleajes en el litoral peruano.

Procesión de la Bandera en Tacna: significado de esta patriótica tradición.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

