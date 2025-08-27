GRABADO el 27-08-2025

Ley amplía límite de inversión extranjera para las AFP

ENVIVO: Fueron incrementados los límites de inversión de las AFP , ¿cómo cambiaría la gestión de los fondos de estas administradoras y cómo beneficiaría al afiliado?, Juan Pablo Noziglia, gerente de Inversiones de Prima AFP nos explica.
-Corresponsales

ÚLTIMOS VIDEOS

Servicio de agua y saneamiento : proyecto para regularizar costos de tarifas y subsidios.

Entrevista a la nueva ministra del MIDIS Fanny Montellanos.

Ley amplía límite de inversión extranjera para las AFP.

Inicia plan de desvío vehicular en av. Ramiro Prialé, por la megaobra bypass Las Torres..

AFP: Nueva ley que permite invertir más en el extranjero ¿beneficia a los afiliados?.

Andina en Regiones: Hospital de Cusco inaugura nuevo banco de sangre tipo II.

Cierre de puertos por intensos oleajes en el litoral peruano.

Procesión de la Bandera en Tacna: significado de esta patriótica tradición.

Las 5 del día: solo 4 alianzas siguen en inscripción para Elecciones 2026.

¡Vuelve la Expoagraria 2025! : adquiere productos regionales al alcance de tu bolsillo.

Congresistas aplicarían así Ley para proselitismo en semana de representación.

Andina en Regiones: intervienen bus interprovincial con 30 extranjeros ilegales en Tumbes.

Las 5 del día: Indecopi rematará inmuebles desde S/ 14,000.

Convocatoria 2026 de Beca 18 : nuevas modalidades.

Ley respalda a congresistas para hacer proselitismo político en semana de representación.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

