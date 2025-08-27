GRABADO el 27-08-2025

Cierre de puertos por intensos oleajes en el litoral peruano

EnVivo: Tras el cierre de puertos por los intensos oleajes presentados en la costa peruana, cuál es la situación actual y qué recomendaciones dan las autoridades. Conversamos con Ysabel Cárdenas Cabrera, especialista en Gestión del Riesgo de Desastres del INDECI y también con el Capitán de Fragata Enrique Varea, jefe del Dpto. de Oceanografía de la Marina de Guerra, para conocer hasta cuándo se presentarían estos oleajes.

Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
Twitter https://twitter.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

Andina en Regiones: Hospital de Cusco inaugura nuevo banco de sangre tipo II.

Ley amplía límite de inversión extranjera para las AFP.

Ley amplía límite de inversión extranjera para las AFP.

Cierre de puertos por intensos oleajes en el litoral peruano.

Tacna y la tradicional Procesión de la Bandera : historia y símbolo de la renovación patriótica.

Las 5 del día: solo 4 alianzas siguen en inscripción para Elecciones 2026.

¡Vuelve la Expoagraria 2025! : adquiere productos regionales al alcance de tu bolsillo.

Congresistas aplicarían así Ley para proselitismo en semana de representación.

Andina en Regiones: intervienen bus interprovincial con 30 extranjeros ilegales en Tumbes.

Las 5 del día: Indecopi rematará inmuebles desde S/ 14,000.

Convocatoria 2026 de Beca 18 : nuevas modalidades.

Congresistas podrían hacer proselitismo político en semana de representación.

Tren Lima - Chosica: completan traslado de trenes y vagones.

Normas Legales: ONPE modifica reglamento de financiamiento de partidos.

Tarata celebra 100 años de su reincorporación al Perú.

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

Andina en Regiones: Hospital de Cusco inaugura nuevo banco de sangre tipo II

video

Ley amplía límite de inversión extranjera para las AFP

video

Ley amplía límite de inversión extranjera para las AFP

video

Cierre de puertos por intensos oleajes en el litoral peruano

video

Tacna y la tradicional Procesión de la Bandera : historia y símbolo de la renovación patriótica

video

Las 5 del día: solo 4 alianzas siguen en inscripción para Elecciones 2026

video

¡Vuelve la Expoagraria 2025! : adquiere productos regionales al alcance de tu bolsillo

video

Congresistas aplicarían así Ley para proselitismo en semana de representación

video

Andina en Regiones: intervienen bus interprovincial con 30 extranjeros ilegales en Tumbes

video

Las 5 del día: Indecopi rematará inmuebles desde S/ 14,000

video

Convocatoria 2026 de Beca 18 : nuevas modalidades

video

Congresistas podrían hacer proselitismo político en semana de representación

video

Tren Lima - Chosica: completan traslado de trenes y vagones

video

Normas Legales: ONPE modifica reglamento de financiamiento de partidos

video

Tarata celebra 100 años de su reincorporación al Perú

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Día de la Defensa Nacional

Día de la Defensa Nacional

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Día Mundial de los Lagos

Día Mundial de los Lagos

Nacimiento del Mariscal Agustín Gamarra

Nacimiento del Mariscal Agustín Gamarra

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 27 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo