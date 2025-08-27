GRABADO el 27-08-2025

Cierre de puertos por intensos oleajes en el litoral peruano

EnVivo: Tras el cierre de puertos por los intensos oleajes presentados en la costa peruana, cuál es la situación actual y qué recomendaciones dan las autoridades. Conversamos con Ysabel Cárdenas Cabrera, especialista en Gestión del Riesgo de Desastres del INDECI y también con el Capitán de Fragata Enrique Varea, jefe del Dpto. de Oceanografía de la Marina de Guerra, para conocer hasta cuándo se presentarían estos oleajes.



Ley amplía límite de inversión extranjera para las AFP.

