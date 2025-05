GRABADO el 27-04-2025

Escandaloso audio de devolución de dinero: otro regidor involucrado en actos de corrupción

Un nuevo caso de corrupción sacude el distrito de La Victoria. Félix Martín Flores Moreno, regidor elegido por el partido Somos Perú, fue acusado de recibir 10 mil soles de un vecino a cambio de interceder ante funcionarios municipales y agilizar la obtención de una licencia de construcción para un edificio en la zona de Fortis. Según un testigo, el acuerdo se habría realizado en marzo de 2024, pero la licencia nunca fue entregada.



El testimonio reveló que el regidor Flores Moreno prometió gestionar la licencia en un mes, argumentando que contaba con los contactos necesarios dentro de la Municipalidad. Sin embargo, no solo incumplió su promesa, sino que el edificio terminó siendo multado por carecer de los permisos requeridos. El afectado tampoco recuperó el dinero entregado, lo que motivó al testigo a grabar una conversación con el funcionario.



Él se comprometió a sacarle una licencia de construcción a mi vecino. Le dijo que estaba en toda la facultad de hacer y que tenía conocidos en la Municipalidad de La Victoria. Y no cumplió su prometido desde marzo del 2024. Lo que pienso es que él no tenía ningún contacto, sostuvo el testigo, quien además señaló estar dispuesto a llegar a las últimas instancias a fin de denunciar este nuevo caso de corrupción.



¿QUÉ DIJO EL REGIDOR?



Al ser consultado por un equipo periodístico de Panorama, el regidor Félix Flores Moreno no solo negó su implicancia en el caso, sino que además desconoció el audio difundido, alegando que no era su voz. Tras difundirse las grabaciones, el funcionario público envió dos cartas notariales al denunciante, aunque estas acciones no han frenado la intención del testigo de llevar el caso ante el Ministerio Público.





