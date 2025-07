GRABADO el 20-07-2025

Hablan los desplazados por la extorsión: huyeron a España por amenazas de bandas criminales

La extorsión ha obligado a decenas de peruanos a abandonar el país para salvar sus vidas. En exclusiva, Panorama conversó con compatriotas que hoy residen en España, tras huir de amenazas de muerte por parte de bandas criminales que les exigían pagos ilegales para dejarlos vivir en paz. Nuestra corresponsal Camila Zapata se trasladó hasta el barrio Villaverde Alto, donde muchos de ellos han encontrado refugio.



Una de las víctimas es Dina Núñez, exdueña de una fábrica textil en Perú. Contó que su vida cambió cuando empezó a recibir amenazas de extorsionadores, quienes llegaron a intimidarla con hacerle daño a sus hijos si no accedía al pago de cupos. Tuve que dejar todo. Vine aquí por seguridad, relató. Hoy Dina se refugia junto a otros peruanos en un comedor popular, donde reciben apoyo básico mientras intentan rehacer sus vidas.



Otra historia es la de Janely Sandoval, quien trabajaba como peluquera en Lima y ahora participa en talleres comunitarios en España. Aunque valora la tranquilidad que ha encontrado en Europa, no oculta su tristeza por haber tenido que dejar su país por culpa de la inseguridad ciudadana. No fue fácil empezar de nuevo, señaló conmovida, aunque no pierde la esperanza de algún día volver al Perú para reanudar su vida.



EXTRAÑAN SU TIERRA



Así como ellas, hay más peruanos que han abandonado el país empujados por el miedo. Desde el extranjero, esperan que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte tome medidas urgentes y concretas contra la delincuencia y el crimen organizado a fin de recuperar la tranquilidad. Sus testimonios reflejan una dura realidad: en Perú, muchos ciudadanos han dejado de sentirse seguros incluso dentro de sus propios hogares.

