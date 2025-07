GRABADO el 20-07-2025

Mercado ilegal de los embarazos ficticios en Lima: engañando a la pareja con falsas ecografías

Panorama reveló la existencia de un mercado clandestino dedicado a la venta de falsos diagnósticos de embarazo en Lima. El epicentro de esta actividad ilegal se ubica en los exteriores del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, en Puente Piedra, donde funcionan centros médicos informales que ofrecen ecografías adulteradas. Con apenas 130 soles, cualquier persona puede obtener un supuesto diagnóstico que simula un embarazo inexistente, una práctica que representa un grave delito.



Con cámara oculta, una colaboradora del programa simuló requerir una ecografía falsa. Pese a no estar embarazada, fue atendida por una mujer que se identificó como doctora, quien sin mayor reparo le ofreció el servicio. Incluso, le explicó cómo personalizar el documento: qué semanas de gestación colocar, qué centro médico inventar y qué nombre ficticio de profesional consignar. La facilidad y naturalidad con la que se ofrece este servicio dejó en evidencia la impunidad con la que operan estas mafias.



Si esta paciente ha obtenido un beneficio por un diagnóstico que ella lo está malinterpretando, pues está incurriendo en un delito penal y deberá ser investigada por el Ministerio Público, advirtió el médico legista Jhon Cruzado. La falsificación de documentos médicos puede acarrear sanciones penales tanto para quien expide como para quien utiliza la ecografía falsa con fines engañosos, ya sea para obtener beneficios económicos, manipular relaciones sentimentales u otros fines.



NO HAY FISCALIZACIÓN



Lo cierto es que este mercado negro ha echado raíces en zonas vulnerables de Lima, principalmente en los conos, donde la falta de fiscalización facilita su expansión. Las autoridades aún no han intervenido estos locales pese a estar ubicados a pocos metros de centros de salud públicos. Esta denuncia de Panorama ha encendido las alertas y se espera que el Ministerio Público y la Policía tomen acciones inmediatas para desarticular esta red criminal que opera a plena luz del día.





Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 20/07/2025



